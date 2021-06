Les platges de Barcelona estaran obertes per Sant Joan

Alguns dels municipis de l'Àrea Metropolitana amb platges han decidit finalment no fer cas a Protecció civil i mantenen la decisió de deixar obertes les platges obertes per celebrar la revetlla de Sant Joan.

Celebrar la revetlla a les platges de Barcelona, Badalona, Sant Adrià i Viladecans serà possible, però no es podrà arribar en cotxe, entrar-hi aparells de música ni beguda alcohòlica. El tinent d'alcalde de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona. Albert Batlle, ha assegurat que durant els dies vinents s'acabaran de definir les condicions per accedir a les platges, però entre altres coses també s'evitarà que la col·locació de tendes de campanya com en revetlles anteriors.

Castelldefels i Gavà finalment han decidit tancar les platges, tot i que permetran l'accés a les guinguetes i als restaurants de la franja costanera, i el Prat ho està estudiant

00.40 min Els ajuntaments metropolitans acorden obrir les platges per Sant Joan

El desallotjament de les platges començarà a les 6 del matí Batlle ha indicat que falten 13 dies per a la revetlla i que els municipis conjuntament explicaran les condicions amb una campanya. També ha recordat que a les 6 del matí es farà fora a les persones que encara estiguin als sorrals per iniciar l'operació de neteja. "El que es farà és una tasca preventiva en la tarda anterior a la revetlla, cal no oblidar que la revetlla es pot celebrar, però la pandèmia està encara present i hem de tenir totes les mesures de prevenció necessàries", ha remarcat Batlle. El consistori barceloní preveu dur a terme el desallotjament de les platges a les 06.00 hores amb l'ajuda de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i la Policia Portuària, que juntament amb els serveis de neteja i manteniment treballaran per obrir aquests espais a la resta de la ciutadania a les 09.00 hores.

Controls per evitar les aglomeracions El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Barcelona, Eloi Badia, ha subratllat que mantindran un contacte continu amb la Generalitat i les autoritats sanitàries per a garantir una festa "pacífica, calmada i familiar". "Començarem amb un control d'accés que és el que ja tenim avui dia, que és que quan una platja arriba al màxim d'aforament avisem per megafonia, i hi haurà una vigilància activa, continuarem atents a tot el que passa", ha afegit Badia. Amb aquest dispositiu, l'ajuntament busca "evitar aglomeracions i obrir el màxim d'espais públics possibles perquè la gent tingui alternatives per a fer aquesta celebració". L'Ajuntament de Barcelona no ha informat sobre el límit d'aforament o l'ús de petards, encara que assenyalen que encara estan treballant en el dispositiu per a la revetlla.

Protecció Civil recomana el tancament de les platges El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha demanat prudència a la nit de la revetlla i ha recordat que no obrir les platges és una recomanació. En una entrevista a RAC1, Elena ha anunciat que aquesta setmana es reunirà amb el tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle. El conseller diu que vol escoltar l'Ajuntament sobre com es farà aquesta obertura de platges per la revetlla. Recorda, però, que aquesta és una nit "molt sensible". "Hi ha unes condicions que s'han de complir i que les hem de garantir", ha afirmat. Batlle va explicar fa uns dies que el consistori treballa en un dispositiu de seguretat similar al d'altres anys. Protecció Civil recomana el tancament de les platges per Sant Joan

Grups petits Per evitar aglomeracions, Protecció Civil també recomana als ajuntaments que habilitin espais específics a l'aire lliure, amb mobiliari urbà i control, per poder fer sopars en grup —ara la limitació és un màxim de deu persones— sense barrejar els grups.