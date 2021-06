Protecció Civil recomana el tancament de les platges per Sant Joan

Just uns dies desprès que l'Ajuntament de Barcelona decidís mantenir les platges obertes a la nit de Sant Joan, Protecció Civil ha recomanat tot el contrari. L'organisme ha enviat un document amb les pautes de seguretat per la revetlla i entre aquestes recomana el tancament de les platges si no es pot controlar l'accés o l'aforament per evitar aglomeracions.

Joan Ignasi Elena i Albert Batlle es reuniran aquesta setmana El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha demanat prudència a la nit de la revetlla i ha recordat que no obrir les platges és una recomanació. En una entrevista a RAC1, Elena ha anunciat que aquesta setmana es reunirà amb el tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle. El conseller diu que vol escoltar l'Ajuntament sobre com es farà aquesta obertura de platges per la revetlla. Recorda, però, que aquesta és una nit "molt sensible". "Hi ha unes condicions que s'han de complir i que les hem de garantir", ha afirmat. Batlle va explicar fa uns dies que el consistori treballa en un dispositiu de seguretat similar al d'altres anys.

Grups petits Per evitar aglomeracions, Protecció Civil també recomana als ajuntaments que habilitin espais específics a l'aire lliure, amb mobiliari urbà i control, per poder fer sopars en grup —ara la limitació és un màxim de deu persones— sense barrejar els grups.