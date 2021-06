La vacunació treu Catalunya de la zona de risc

L'extensió de la vacunació està provocant que la pandèmia comenci a remetre a Catalunya fins a nivells que no es veien des de l'estiu passat. El cas més evident és el del risc de rebrot de la covid-19 que ha aconseguit baixar per primera vegada en 11 mesos del nivell alt a moderat. Aquest indicador és especialment important perquè mesura el creixement potencial de l'epidèmia. L’efecte més directe el trobem als hospitals, on els ingressats se situen ja per sota dels 600, el nombre més baix des del 18 d’agost.

El risc de rebrot cau al nivell més baix des de juliol L'RT, l'índex que mesura el creixement potencial de la pandèmia, s'ha situat aquest divendres en els 90 punts, un risc moderat, cosa que no ocorria des del 5 de juliol de l'any passat. Tal i com s'observa a la gràfica el risc de rebrot va assolir el passat 18 de gener el seu punt màxim amb 800 punts, marcant el pitjor moment de la tercera onada. Des d'aleshores l'índex s'havia anat moderant progressivament fins que al març es va estancar el seu descens sempre per sobre dels 200 punts. A l'abril, just després de la setmana santa, l'RT va tornar a repuntar per sobre dels 300 però l'extensió de la vacunació ha facilitat el seu control fins als 90 punts d'aquest divendres.

La pressió hospitalària se situa a nivells d'agost La millora del risc de contagi s'ha notat de forma evident també en la pressió hospitalària. Segons les dades actualitzades aquest divendres pel Departament de Salut, hi havia 554 pacients amb COVID ingressats als hospitals catalans, dels que 188 estan en l'UCI. En el pitjor moment d'aquest any, a finals de gener en plena tercera onada en que els ingressats arribaven als 3000, pràcticament cinc vegades més que ara. Un nombre que es va arribar a reduir a la meitat durant el mes de març. La quarta onada va frenar en sec la recuperació als hospitals que van tornar a enfilar-se fins prop dels 1.800 ingressos durant l'abril. El final de l'Estat d'Alarma va marcar curiosament un punt d'inflexió positiu amb un descens progressiu que s'ha mantingut fins ara en que els pacients se situen ja de forma estable per sota dels 600.

Les UCI també es buiden Un total de 188 pacients es trobaven ingressats en unitats de vigilància intensiva (UCI) de centres públics i privats aquest divendres. Aquest indicador ha evolucionat de forma paral.lela als ingressos tot i que ha costat més buidar els llits. El pitjor moment del que portem d’any es va produir a principis de febrer, en que es van assolir els 731 pacient a les UCI, en plena tercera onada. La xifra es va anar reduint poc a poc fins als 396 el 28 de març just quan la quarta onada va interrompre la millora per marcar un nou punt àlgid el 13 d’abril amb més de mig miler de crítics. Després de pràcticament un mes d’estancament, l’extensió de la vacunació ha permès buidar els llites de les UCI.