Desmarcats - Jessica Vall, nedadora olímpica del CN Sant Andreu

La nedadora olímpica del Club Natació Sant Andreu, Jessica Vall explica quina preparació està seguint a pocs dies perquè arrenquin els Jocs Olímpics de Tòquio. A la capital japonesa competirà a les proves dels 100 i els 200 metres en la modalitat de braça. Serà la seva segona participació en uns Jocs, després de Rio de Janeiro 2016.

Expectatives per als Jocs

Jessica Vall considera que "una de les grans coses que hem après de la pandèmia és que no pots crear-te expectatives". I per aquest motiu el primordial per a ella és "estar realment preparada i competir al 120%" durant els Jocs Olímpics de Tòquio. Té plaça assegurada per a les proves dels 100 i els 200 metres en la modalitat de braça. En el passat Europeu de Budapest va aconseguir la mínima per a poder competir també a la categoria dels 100. Quan acaben uns Jocs els següents es veuen lluny i fins a arribar-hi és un camí molt llarg: "un any més del que ens esperàvem, però el treball en equip i l'haver tingut un gran 'staff' al darrere ens dona un 'plus' a l'hora de competir".