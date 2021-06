L'increment de suïcidis entre els joves

Segons l'Organització Mundial de la Salut, el suïcidi és la primera causa de mort no natural a tot el món. Els adolescents i joves són el col·lectiu més vulnerable, l’últim any a Catalunya es van registrar 601 temptatives de suïcidi en joves fins a divuit anys. El suïcidi és, a més, la primera causa de mort entre la població de 15 a 34 anys, davant dels accidents de trànsit.

El cas més recent de mort per suïcidi ha sigut el del conegut youtuber i streamer Gabriel Chachi, de 25 anys. La conducta suïcida és un fenomen bastant present entre els joves, i a poc a poc la preocupació augmenta davant d'un tema que encara és tabú i desconegut. No parlar-ne o abordar el tema d’una manera errònia, augmenta el risc d’intent de suïcidi.

Per això a En Línia hem volgut conèixer un testimoni, el de Marc Darriba, que ha sobreviscut a dues temptatives de suïcidi, i parlar sobre aquesta problemàtica amb la Thaïs Tiana, psicòloga del programa de Prevenció al Suïcidi i del programa d’atenció al supervivent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i en Roc Massaguer, periodista i youtuber.

Dues temptatives de suïcidi

En Marc ens explica que ja des de petit havia tingut problemes d'ansietat i angoixa. "El clima familiar no acompanyava, tot i que la meva família hi ha posat sempre moltes ganes", afirma. A més, va patir assetjament escolar en diverses etapes educatives fins que va arribar a la universitat amb un profund problema d'autoestima. L'any 2008 va sentir que no podia més.

"Estava cursant el meu últim any de doctorat i ho estava fent sense beca, per tant havia de trobar els mitjans econòmics per sobreviure. Em sentia molt sol, perquè el procés d'escriptura per molt que t'acompanyin els teus directors de tesi és un procés que has de fer de manera personal. A més, estava obsessionat amb la perfecció i no aconseguia avançar de cap manera. Escrivia i plorava al mateix temps. Un dia em vaig quedar en estat de xoc", explica en Marc.

La seva parella el va animar a buscar ajuda professional i va anar al metge de capçalera, que tenint en compte el seu historial de crisis d'ansietat li va receptar una quantitat important d'antidepressius i ansiolítics per mantenir l'angoixa a ratlla. "L'efecte d'aquests fàrmacs era mantenir-me adormit i inconscient, però l'ansietat es mantenia allà. Jo tenia un cervell que seguia pensant i odiant-me, però al mateix temps tenia un cos que no em responia", recorda.

Va ser en aquest moment que es van produir les dues temptatives de suïcidi. Quan ho va explicar al metge de capçalera, aquest el va derivar al servei de Psiquiatria de l'Hospital Clínic, que es va fer càrrec del seu cas. "Ens va costar uns mesos, però vam trobar la medicació adequada i a més a més vaig fer un esforç econòmic important per poder permetre'm unes sessions de psicoteràpia amb el meu terapeuta, a qui estic eternament agraït", explica en Marc.

Per a la Thaïs Tiana, psicòloga especialitzada, "els problemes que porten a una persona a voler suïcidar-se o a decidir que aquesta és l'única opció són problemes de la vida", com ara pot ser el fet d'haver d'entregar un treball. De fet, molts estudiants de doctorat passen per problemes relacionats amb la salut mental. "El testimoni del Marc ens mostra que hi ha llum al final del túnel, però a la vegada ell reconeix que va haver de fer un gran esforç econòmic per pagar-se la teràpia. Tant de bo tothom pogués anar al psicòleg o al psiquiatre sense pagar".