S'obre la vacunació a la població d'entre 40 i 45 anys

La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha anunciat aquest dijous que ja han obert la convocatòria per a la vacunació del Covid-19 a les persones de la franja d'edat entre 40 i 45 anys. D'aquesta manera ja poden demanar cita a través de la web vacunacovidsalut.cat.

Gradualment, i durant les pròximes setmanes, les persones d’aquest tram d’edat també rebran un missatge SMS que les redirigirà a l’aplicació web per escollir hora, dia i lloc de vacunació.

La secretària ha concretat en roda de premsa que aquest col·lectiu de nascuts entre 1977 i 1981 rebrà Pfizer, Moderna o Janssen i l'administració de les dosis es farà en punts de vacunació i centres d'atenció primària.

Salut tem que els més joves tinguin menys interès per vacunar-se

Justament aquest dilluns van començar a ser immunitzats els ciutadans d'entre 45 i 49. Cabezas ha aprofitat per fer una crida a la població perquè també es vacuni en cap de setmana, ja que hi ha moltes cites disponibles que no s'omplen.

En aquest sentit, ha reconegut el temor que les franges d’edat mes joves tinguin un menor interès per la vacunació, tal i com indiquen les dades internacionals, i calgui reforçar l’estratègia de comunicació per destacar la importància d’assolir el màxim d’immunitat comunitària.

A més, Cabezas ha aclarit que segueixen amb la vacunació a persones majors de 45 anys, a col·lectius essencials, a col·lectius amb dificultat de captació per a la segona dosi i a persones de molt alt risc o risc elevat.