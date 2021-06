Les persones d’entre 45 i 49 anys ja poden demanar cita per vacunar-se contra la Covid-19 a través de la web vacunacovidsalut.cat. Gradualment, i durant les pròximes setmanes, les persones d’aquest tram d’edat també rebran un missatge SMS que les redirigirà a l’aplicació web per escollir hora, dia i lloc de vacunació. Aquesta franja d’edat és la que comprèn els nascuts entre el 1972 i el 1976.

En els propers dies, la convocatòria s’ampliarà als usuaris a partir de 40 anys, i es preveu que al llarg del juliol la vacunació s’ampliï a totes les persones d’entre 16 i 40.

Salut continua prioritzant la franja de les persones d’entre 50 i 59, nascudes entre els anys 1962-1971. Així com també continua la vacunació de les segones dosis als col·lectius essencials menors de 60 que va iniciar-se la setmana passada arreu del territori. Actualment hi ha 26 punts de vacunació que ofereixen aquesta vacuna per completar la pauta a aquests col·lectius.