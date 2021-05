L'EMA aprova vacunar els nens d'entre 12 i 15 anys amb Pfizer

L'Agència Europea del Medicament ha aprovat la vacuna de Pfizer per a menors d'entre 12 i 16 anys. En una conferència de premsa, el cap d'Estratègia de Vacunes i Amenaces Biològiques per a la Salut, Marco Cavaleri, ha valorat les dades que avalen la seva aprovació. "Ja estava per a joves a partir dels 16 anys d'ara endavant i ara tenim dades que mostren que la vacuna és segura també en les edats de 12 a 15 anys i això és el que permet a la comunitat científica concloure avui aquesta decisió".

Se seguiran les mateixes pautes que pels adults D'aquesta manera, la de Pfizer és la primera vacuna amb suport científic a la Unió Europea per menors de 16 anys. A les proves, s'ha testa en més de 2mil adolescents i asseguren des de l'EMA que ha donat bons resultats. La vacuna seguirà les mateixes pautes d'administració que per als adults, cosa que significa que es requereixen dues dosis i han d'administrar-se amb un interval d'almenys tres setmanes. La decisió es va determinar sobre la base d'un assaig on s'han observat resultats similars o fins i tot millors del que estan veient en els adults joves. Salut començarà a vacunar les persones de menys de 40 anys al juliol

Alemanya vol començar la vacunació dels infants el 7 de juny Canadà va ser el primer país a vacunar els infants el passat 5 de maig i només cinc dies després va ser els Estats Units el que va seguir els mateixos passos. A Europa s’espera que Alemanya ja s’ha posicionat per encetar la vacunació als menors de 16 anys el proper 7 de juny. Espanya, mentrestant, de moment, no posa data tot i que la intenció és començar abans de que comenci el curs escolar.