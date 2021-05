La Comissió de Salut Pública ha acordat que les persones de col·lectius essencials menors de 60 anys vacunades amb una primera dosi d'AstraZeneca completin la pauta amb Pfizer. La decisió s'ha pres després que s'hagi fet públic el resultat de l'estudi de l'Institut Carlos III encarregat pel Ministeri de Sanitat que descarta reaccions adverses de consideració si es combinen els dos fàrmacs. Països com Alemanya, França, Portugal, Suïssa i Finlàndia han optat també per la pauta mixta.

Les persones afectades rebran la segona dosi en els pròxims dies. S'ha plantejat també la possibilitat que les persones que no desitgin posar-se Pfizer de segona dosi, "i ateses les circumstàncies extraordinàries", puguin posar-se AstraZeneca.

Combivacs: els experts indignats

L'estudi espanyol Combivacs ha tractat d'aportar proves que oferir la vacuna de Pfizer-BioNTech com segona dosi pot ser una bona opció. Ho ha fet amb una mostra de 600 voluntaris que ja havien rebut la vacuna d'AstraZeneca. A 400 d'ells se'ls ha inoculat la vacuna de Pfizer almenys vuit setmanes més tard. A les altres 200 no se'ls ha administrat cap vacuna com a segona dosi.

Amb una mostra d'aquesta grandària, es poden detectar efectes secundaris freqüents o molt freqüents -que es defineixen com els que afecten més d'una de cada cent persones-. Però no es poden detectar efectes secundaris menys freqüents però també importants, per la qual cosa no es pot concloure que la combinació d'una primera dosi d'AstraZeneca i una segona de Pfizer sigui segura.

Tampoc es pot concloure que administrar Pfizer com segona dosi sigui més eficaç que donar una segona dosi d'AstraZeneca, perquè aquest estudi no l'ha analitzat. Només permet concloure que vacunar amb Pfizer provoca una resposta immunitària més potent que no vacunar amb res, la qual cosa era perfectament previsible.

Alguns dels noms més representatius de la comunitat científica i mèdica durant aquests mesos de pandèmia han posat el crit al cel al seu perfil de Twitter per la decisió de Sanitat. En una entrevista al Vespre, Joan Albert Arnaiz, investigador de l'estudi Combivacs de l'Hospital Clínic, puntualitza que no s'ha demostrat que la combinació d'AstraZeneca i Pfizer "dóna més immunitat".

Adverteix també que la mostra de només 600 persones no ofereix "seguretat" sobre possibles trombosis.