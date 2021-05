Les persones menors de 60 anys que van vacunar-se amb AstraZeneca en primera dosi ja han començat a rebre la segona injecció. Malgrat la decisió del Govern central, d'utilitzar preferentment Pfizer, la majoria està triant AstraZeneca. Durant les properes setmanes, 25 centres de Catalunya s’encarregaran d’administrar aquestes segones dosis als col·lectius essencials que en els darrers mesos han estat parcialment immunitzats amb el vaccí d’Oxford.

Per continuar amb la vacunació massiva de tota la població, aquest dijous s'ha habilitat el Camp Nou com a nou punt a Barcelona. L'estadi tindrà capacitat per immunitzar unes 2.500 persones a la setmana i estarà obert de dilluns a divendres fins a mitjans de juny.

Cita prèvia

Per poder vacunar-se, com a la resta d'espais habilitats per Salut, caldrà tenir cita. Les persones que s'hi acostin en cotxe podran accedir-hi per la porta 1, situat en l'avinguda de Joan XXIII, i aparcar a l'interior del recinte i les que ho facin a peu, s'hauran de dirigir directament a la porta 20 a través del carrer Elisabeth Eidenbenz. L'entitat habilitarà la sala Berlín per a subministrar les dosis.

La coordinació assistencial d'aquest punt de vacunació serà de l'Hospital Clínic, que aportarà el personal mèdic i d'infermeria, i també de l'atenció primària del CAP Sarrià, que col·laborarà amb professionals administratius per al registre i l'atenció als ciutadans.