El virus segueix reculant a Catalunya gràcies a la vacunació massiva dels majors de 50 anys, cosa que ha propiciat que les persones hospitalitzades hagin baixat de 900, una cosa que no succeïa des de principis de setembre, fa vuit mesos.



Segons les dades actualitzades aquest divendres pel Departament de Salut, el nombre de malalts de Covid-19 hospitalitzats avui és de 891, un total de 43 menys que ahir, dels quals 344 estan greus a les UCI, 25 menys que el dia abans, un nombre similar al que hi havia a la fi de desembre.

Dades covid-19: 21/05/2021

La velocitat de propagació del virus (Rt) ha repuntat una centèsima i avui és de 0,76, la qual cosa suposa que cada 100 infectats contagien una mitjana de 76 persones, mentre que la positivitat, és a dir, el percentatge de PCR i test d'antígens que donen positiu, és del 3,75%, catorze centèsimes menys que ahir, per sota del 5% que l'OMS considera el llindar per poder controlar l'epidèmia.



El risc de rebrot (EPG), que mesura el creixement potencial de l'epidèmia, és de 117 punts, sis menys que ahir i a un nivell de risc similar al que tenia Catalunya la setmana del 7 de juliol passat, mentre que la incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants a 14 dies (IA14) també baixa a 153, deu menys que el dia anterior.

Mitjana diària de 6 morts La malaltia de la Covid-19 ha causat fins avui oficialment un total de 22.104 morts, dels quals tres s'han comunicat en les últimes 24 hores.



En l'última setmana han mort 44 persones per Covid-19, és a dir, una mitjana diària de 6 òbits, una xifra que va descendint gradualment gràcies a la vacunació dels més grans, la mortalitat més baixa des del mes de juliol de l'any passat i lluny del rècord de mortalitat de la pandèmia, que va arribar a 417 morts en un sol dia el 30 de març de 2020.