L'Hospital Vall d'Hebron és un dels 52 centres de tot el món que ha començat a reclutar gestants, per a participar en el primer assaig clínic que avaluarà la seguretat i l'eficàcia de la vacuna en aquest grup. Els seus resultats serviran per obtenir unes dades que el dia d'avui són inexistents perquè en els assajos clínics realitzats fins ara, un dels criteris d'exclusió era estar embarassada.

Estudi encarregat per Pfizer

Aquest primer estudi internacional encarregat per Pfizer, inclourà fins a 700 dones embarassades, però només podran participar les que estiguin entre la setmana 27 i 34 de gestació. Amb aquest requisit imprescindible i un cop informades dels pros i contres i havent signat un consentiment, se'ls administrarà com en tot assaig clínic, o bé la vacuna o bé un placebo, i a partir d'aquí se'ls hi farà un seguiment molt controlat com explica la Dra. Anna Suy, Cap del Servei d'Obstetrícia de Vall d'Hebron.