Cafè d'idees - Descobrim 'La camiseta de Pau'

Ja fa un any de la mort del cantant Pau Donés. Ara, una iniciativa solidària ofereix comprar una samarreta de l'artista, per col·laborar amb l'organització CRIS, que investiga i desenvolupa tractaments per als pacients de càncer. Parlem al Cafè d'idees de Gemma Nierga de la figura de l'artista i coneixem la iniciativa de La camiseta de Pau amb el seu impulsor, Jose María Piera, i l'oncòloga del cantant, Elena Elez.

“Gracias por ayudarnos a seguir investigando contra el cáncer. A la familia de Pau, especialmente a Marc, por continuar con su legado. Y a todas las personas que han hecho posible #LaCamisetaDePau.



— Vall d'Hebron Institute of Oncology (VHIO) (@VHIO) June 9, 2021

L'impacte de Pau Donés Piera explica que la idea d'aquesta iniciativa sorgeix en veure l'impacte en la societat que té l'artista, especialment després de l'entrevista amb el periodista Jordi Évole. D'aquesta manera, van recuperar l'impuls a Jarabe contra el Cáncer, que ja havia recaptat diners contra la causa a través de concerts del cantant, i que ara es pot fer a través de la compra d'aquestes samarretes. "☕ Jose María Piera, creador de la campanya #LaCamisetaDePau | @jmpiera, ens explica d'on va sorgir aquesta idea solidària.



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 9, 2021 Jose María Piera també explica com Pau Donés va encarar "exemplarment" una cosa difícil com és la mort. En aquest sentit, gràcies a això, destaca que el seu nombre de fans de l'artista s'ha multiplicat per aquesta manera d'explicar aquest fet. "��️ "El nombre de fans s'ha multiplicat per la seva manera d'explicar la mort". ☕ Jose María Piera ens explica com Pau Donés va encarar "exemplarment" una cosa difícil com és la mort | #LaCamisetaDePau @jmpiera



☕ Jose María Piera ens explica com Pau Donés va encarar "exemplarment" una cosa difícil com és la mort | #LaCamisetaDePau @jmpiera

"Vivir es urgente" "El missatge que el Pau Donés volia projectar era positivisme pur", explica l'impulsor de la iniciativa. I això és el que han buscat tant amb La camiseta de Pau com amb els vídeos que han fet, amb col·laboració de diferents personatges coneguts. En aquests, ens trobem amb missatges en positiu i amb molts somriures. "☕ "Vivir es urgente" és el missatge de la campanya #LaCamisetaDePau. Ens en parla Jose María Piera, el seu ideòleg | @jmpiera



��️ "El missatge que el Pau Donés volia projectar era positivisme pur".



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 9, 2021