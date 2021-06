Bronca al Congrés pels indults als presos del procés

Els indults als condemnats del procés segueixen marcant l’agenda al Congrés dels Diputats. En la sessió de control al Govern, la portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra, ha acusat, al Govern espanyol de pretendre a Catalunya un "referèndum pactat al marge de la Constitució".

01.00 min Nova picabaralla al Congrés per la possible concessió dels indults | Rosa Carreño

A més, ha preguntat si el Govern acceptarà com a interlocutor un "condemnat per sedició i malversació", en al·lusió a Junqueras i la taula de diàleg, però Calvo no ha donat resposta perquè, ha dit, no contestarà a "res que no ha ocorregut", en ser un "control preventiu". "Qui calla, atorga", li ha replicat Gamarra.

05.55 min La vicepresidenta Calvo insta al PP a recollir signatures també a Catalunya

Calvo insta als populars a mirar a la cara als catalans En la seva resposta la vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, ha acusat al PP d’anar a la manifestació convocada per aquest diumenge a la Plaça de Colon darrera de l’ultradreta de Vox. La vicepresidenta del Govern ha demanat als populars que, en la seva recollida de signatures contra els indults, "mirin a la cara" els catalans, independentistes i no independentistes, siguin "valents" i vagin a recollir signatures a Catalunya i els diguin que tenen una "sortida". El to crispat del debat parlamentari s’ha mantingut quan Calvo ha contestat al portaveu de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, qui s’ha mostrat convençut que el Govern concedirà l’indult als presos del procés com ho va fer amb els “assassins” d’ETA.

Els barons autonòmics del PP es distancien de Colón D’altra banda, segueixen els preparatius de cara a la manifestació de Colón contra els indults d’aquest diumenge. Finalment, han declinat la seva presència bona part dels presidents autonòmics del PP, com els de Galícia, Andalusia i Castella i Lleó. De la seva banda, el líder popular, Pablo Casado, evitarà la fotografia de febrer de 2019, i ha rebut garanties dels organitzadors que el protagonisme sigui de la societat civil i no dels polítics.