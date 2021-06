S'amplien els aforaments en cerimònies religioses i civils, congressos, convencions i fires. També es recuperen les festes majors i revetlles --això sí-- complint amb certes limitacions.

En el cas de les cerimònies religioses, civils, congressos, convencions, fires i similars podran arribar al 70 per cent de l'aforament. El mateix per assemblees d'associacions de tota mena que sigui amb un màxim de 500 persones o de fins a un miler en condicions de ventilació reforçada i sempre que es controli que no hi hagi aglomeració.

Una altra de les novetats és que es podran fer les assemblees d'entitats no només esportives sinó també culturals i, en general, d'entitats de base associativa. Fins ara només es permetien les d'entitats esportives i amb un aforament limitat al 50%. Ara aquest aforament s'amplia al 70% i amb un nombre màxim de 500 persones o fins a mil amb ventilació forçada i mesures de control d'aglomeracions.

Actes de graduació universitaris D'altra banda, es podran celebrar actes de graduació dels universitaris –a universitats, centres adscrits i escoles de negoci ubicades a Catalunya- en les mateixes condicions que les activitats culturals. Així, caldrà respectar el 70% d'aforament, estar asseguts, amb un màxim de 1.000 persones i fins a 3.000 a l'aire lliure o amb condicions de ventilació reforçada. També faran falta mesures per evitar aglomeracions i amb assignació prèvia de seients i registre previ.

Festes majors El Govern permet a partir d'aquesta setmana les activitats de les festes majors que compleixin les restriccions vigents. Fins ara estaven totes les revetlles suspeses per evitar aglomeracions, però a partir d'ara podran celebrar-se complint les característiques de cada activitat concreta. Aquestes mesures se sumen a les que han entrat en vigor aquest divendres, que amplien l'horari de la restauració i la cultura fins a la 1 i incrementen al 70% l'aforament comercial i als gimnasos.

Ampliació d’horaris El Procicat va aprovar la setmana passada una ampliació d’horaris o d’aforaments en alguns sectors a partir del divendres 4 de juny. S’amplia fins a la 01.00 hores l’horari d’obertura al públic de les activitats culturals, esportives, serveis de restauració, botigues de conveniència i establiments comercials annexos a gasolineres. Fins ara, l’horari de les activitats culturals, esportives, serveis de restauració, botigues de conveniència i establiments comercials annexos a gasolineres era fins a les 24.00 hores. El Consell Interterritorial delega en les autonomies la decisió sobre l'obertura de l'oci nocturn en zones de risc mitjà

Segueix la limitació de les reunions a 10 persones Es manté el límit de 10 persones per a les reunions socials, sense límit de bombolles. Ara bé, a partir de divendres es permetrà el consum d’aliments i begudes en les trobades que es fessin a espais públics expressament habilitats, com són les àrees de lleure, descans i pícnic.

S’incrementa l’aforament als comerços S’incrementa del 50% al 70% l’aforament permès en els establiments i locals comercials de venda al detall. També en les zones comunes i de pas dels centres i recintes comercials. També augmenta del 50% al 70% l’aforament en els mercats no sedentaris i en les fires mercats. I puja del 30% al 50% l’aforament en parcs, fires d’atraccions i activitats lúdiques en espais tancats.

Reobren les àrees de joc dels centres comercials Es permet l’accés i ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials. Fins ara, aquest accés i ús estava restringit.

S’amplia la limitació de fins a 3.000 persones pels grans esdeveniments L’aforament en instal·lacions, equipaments esportius, congressos i cerimònies religioses o civils també s’incrementa fins al 70%. En el cas de les activitats culturals (arts escèniques i musicals i espectacles públics) i les competicions esportives, que es desenvolupin en tot moment a l’aire lliure, en instal·lacions o equipaments que tinguin un aforament autoritzat superior a 15.000 persones, podran tenir un nombre màxim d’assistents de fins 20% de l’aforament. Fins ara, l’aforament màxim d’aquestes activitats era de 3.000 persones. Es manté igual per a activitats amb un aforament menor a 15.000 persones.