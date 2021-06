Pablo Montesinos, vicesecretari de Comunicació del PP, ha assegurat que no es creu les paraules d'Oriol Junqueras on renuncia a la via unilateral i avala els indults com un primer pas per resoldre el conflicte català. Montesinos ha criticat que el líder d'ERC digui això mentre proposa fer un referèndum d'autodeterminació que, ha recordat, no hi cap a l'ordenament jurídic espanyol.

Hi ha pacte entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras? El vicesecretari de Comunicació del PP veu un pacte ocult darrere de la carta d'Oriol Junqueras i la futura aprovació dels indults als presos independentista. Montesinos s'ha preguntat "quin peatge polític" o "preu polític" haurà pagat el president del Govern i ha assegurat que la immensa majoria dels espanyols està en contra d'aquesta mesura de gràcia. “☕ Pablo Montesinos diu que la concessió dels indults és un peatge polític de Sánchez | @montesinospablo @populares



��️ "A saber que està pactant i negociant amb els independentistes"



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/kwIldIDIDO

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/gSVADGiMNb“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 8, 2021

Uns indults amb la justícia en contra Pablo Montesinos troba inèdit que el Govern concedeixi indults amb els informes contraris de la Fiscalia General i del Tribunal Suprem. Ha definit com a "demolidor" el document del Suprem on s'oposava a aquesta mesura legal i ha lamentat que Sánchez no hagi rectificat la seva posició. “☕ Pablo Montesinos diu que no hi ha precedents en democràcia d'uns indults amb informes contraris de la fiscalia i el tribunal sentenciador | @montesinospablo @populares



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/kwIldIDIDO

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/WYbN55IJXp“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 8, 2021