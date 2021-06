L'Aleix busca l'amor en el cinquè programa d'Amor Gatronòmik

El gastronòmik

L'Aleix és un noi divertit, xerraire i cridaner. Estudia Periodisme i té un canal de YouTube en què parla de l'actualitat televisiva i musical de Catalunya. És un apassionat del món de les arts, l'espectacle i la comunicació: "M'agradaria ser la Pedroche de Catalunya". No li agrada gens fer esport, viu a Barcelona amb els seus pares i es defineix com una ànima lliure i boja.

No ha tingut mai parella seriosa. Explica que sempre ha tingut "rollitos de verano", però no s'ha volgut comprometre amb ningú. Busca un noi que tingui iniciativa, amb sang a les venes, que tingui una bona autoestima i que sigui gèminis.

No suporta la gent garrepa. Menja de tot, tret de pèsols i taronja. Per ell, "un plat s'ha de vendre, ha d'entrar pels ulls", i per això valora més la presentació que el gust.