El detingut per matar la dona a Porqueres (Pla de l'Estany) aquest dimecres ha relatat a la comitiva judicial com cap a dos quarts de dotze del migdia van començar a discutir perquè ella li va retreure que no tingués feina i que estigués enganxat a les drogues. Segons el seu relat, durant la disputa va anar a la cuina, va agafar un ganivet d'un calaix i, un cop al menjador, li va assestar una primera ganivetades per l'esquena. La dona es va desplomar al sofà i va ser aleshores quan la va apunyalar repetidament a l'abdomen, a la cara i al coll.

01.04 min Cinquena víctima mortal de la violència masclista | Joan Sisquella

Després de perpetrar l'atac, va marxar del domicili i va estar voltant durant hores fins que finalment va anar als Mossos de Banyoles cap a les deu de la nit i va dir que havia "punxat" la seva dona.



Els Mossos es van adreçar al domicili situat al carrer Canigó de Porqueres, amb efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que van certificar la mort de la dona.



La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona s'ha fet càrrec del cas. Fins al lloc s'hi va traslladar la comitiva judicial per fer l'aixecament de cadàver i la policia científica va recopilar proves i indicis del domicili. Els investigadors situen l'hora del crim hores abans que el detingut s'entregués. L 'arrestat és de nacionalitat espanyola, té 44 anys i té antecedents però, segons fonts properes a la investigació, les detencions anteriors no són per violència de gènere.



El cos de la víctima ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Girona on els forenses li faran l'autòpsia.

Porqueres ha decretat 3 dies de dol oficial i concentracions de rebuig a la violència masclista que des de principi d'any deixa ja cinc víctimes a Catalunya.