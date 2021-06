Cafè d'idees - Bonaventura Clotet: "S'ha d'obligar a vacunar-se"

Bonaventura Clotet, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol i director de l'IrsiCaixa, ha afirmat que la vacunació contra la covid hauria de ser obligatòria. Ha defensat que s'ha de pensar en el bé comú i que estem davant una pandèmia que afecta a tot el planeta. Segons Clotet, la vacunació ha de ser a escala global i incloure també adolescents.

El director de l'IrsiCaixa ha valorat positivament la possibilitat de no portar mascareta a espais oberts sempre que es compleixin tres condicions : que es consolidi la davallada continuada de casos, es mantingui la distància social entre les persones i augmenti molt el tant per cent de la població vacunada amb les dues dosis.

L'encert de la població i la relliscada del Ministeri de Sanitat

El Dr. Bonaventura Clotet ha aplaudit que les persones vacunades amb la primera dosi d'Astrazeneca hagin decidit, majoritàriament, posar-se la segona amb la mateixa i no barrejar-la amb cap altra, com suggeria el Ministeri de Sanitat. Ha destacat que els estudis fets per Astrazeneca eren molt seriosos, mentre que des del Ministeri de Sanitat no se'n van fer de manera tan exhaustiva ni científica.