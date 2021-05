Aquest estiu la revetlla de Sant Joan torna a la normalitat. El tinent d'alcalde de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha avançat que el consistori treballa amb la intenció de mantenir obertes les platges la nit del 23 de juny permetent "una revetlla semblant" a les d'abans de la pandèmia.

Es permetrà la "megaconcentració" d'altres anys perquè es tracta d'una nit "molt especial" que no té "res a veure" amb la resta de nits i perquè les dades indiquen que l'obertura "no produeix cap increment de les dades de la pandèmia".

L'Àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona està treballant en coordinació amb la resta de municipis metropolitans amb platja per concretar els "detalls del dispositiu" per la revetlla de Sant Joan. Com es feia abans de la pandèmia els agents de la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Policia Portuària treballaran amb altres dispositius municipals per buidar les platges a les sis del matí i permetre que els serveis de neteja deixin l'espai net per qui vulgui banyar-se l'endemà al matí.

Grup de Platges de la Guàrdia Urbana

El passat 24 de maig va entrar en funcionament el Grup de Platges de la Guàrdia Urbana que estarà desplegat fins a finals de setembre. Tenen la seu a l'oficina conjunta de Passeig Joan de Borbó, el mòdul de la platja de la Barceloneta i el de l'espigó de la platja del Bogatell.



El grup està format per 90 agents que patrullen a peu; amb scooters; amb vehicles de quatre rodes; amb bicicletes; amb vehicles tipus "quad" adaptats especialment per circular per la sorra; i amb dues embarcacions semirígides de 6,5 i 7,5 metres respectivament. En total aquest grup disposa d'un total de 32 vehicles.

“�� El passat 24 de maig vam posar en marxa el Grup de Platges fins a finals de setembre.

Entre les seves funcions hi ha la de controlar infraccions, prevenir furts i robatoris assistir a víctimes, recollir denúncies, primers auxilis i navegació d'embarcacions de motor, entre d'altres.



El passat estiu aquest grup va intervenir 69.308 begudes provinents de la venda ambulant no autoritzada, un 60% menys que l'any anterior i va interposar un total de 8.927 denúncies relacionades amb la venda ambulant no autoritzada i 117 per altres activitats no autoritzades.



El grup operatiu va interposar 53 denúncies per no respectar les indicacions de bany, la majoria d'elles per banyar-se als espigons i en altres zones senyalitzades en les quals no està permès el bany, o el pas està restringit.