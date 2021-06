Aitana Bonmatí: "El que hem aconseguit és l'inici d'algo gran"

Avui al Desmarcats hem parlat amb l'Aitana Bonmatí, jugadora del Futbol Club Barcelona. La de Sant Pere de Ribes ha fet història en guanyar la Copa de la Reina, la Lliga i la Champions. El títol europeu se li resistia a l'equip dirigit per Lluís Cortés, però després de la dura derrota fa dos anys a Budapest davant l'Olympique de Lió, el passat 16 de maig va fer un pas endavant en la història del futbol femení espanyol en ser el primer equip a guanyar la Lliga de Campiones. Van superar el Chelsea a la final en un partit en què la catalana va ser escollida com a millor jugadora. Diumenge van tancar la temporada aconseguint el triplet, superant el Llevant a la final de la Copa de la Reina.

Aitana Bonmatí ha fet balanç d'una temporada històrica, tant pel club, com pel futbol nacional: "El que hem aconseguit és l'inici d'algo gran" . Tot i l'optimisme, reconeix que "Queda encara molt camí" . L'evolució del futbol femení espanyol està agafant velocitat en els equips capdavanters, i això es tradueix en bons resultats: "Hem demostrat que tenim un gran nivell; som de les més grans d'Europa" , assegura la blaugrana. Des de dins del vestidor, veu el grup com "un equip molt ambiciós, un equip guanyador" . I aquesta és la il·lusió, entusiasme i passió pel futbol, el que fa que totes les jugadores creguin en un futur millor, plagat d'èxits perquè, tal com ella confessa: "el nostre sostre no es queda aquí" .

No té sostre

És tricampiona amb el Barça i subcampiona d'Europa amb les categories inferiors de la selecció. Ha aconseguit fer el salt al primer equip nacional, així com a l'equip blaugrana. Té només 23 anys i com ella diu: "El millor està per arribar". Es defineix com una persona ambiciosa: "Si algo m'ha fet arribat a on he arribat, ha estat aquesta ambició", però reconeix que encara li queda molt per aprendre i molt de camí al davant. És una de les promeses de l'equip dirigit per Lluís Cortés, líder indiscutible a l'alçada d'una final de Champions, com va ser a Göteborg.