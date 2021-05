La Fundació Barcelona Comerç i Barcelona Oberta, les dues organitzacions comercials principals, han proposat a l'Ajuntament de Barcelona l'obertura dels comerços diumenges i festius des del maig i fins al setembre.

Barcelona vol ser una ciutat turística a efectes comercials i per aquest motiu l'Ajuntament ha decidit donar suport a aquesta nova proposta que preveu que tota la ciutat sigui considerada com a zona turística, i limita l'horari dels diumenges i festius de 12 a 20 h.

Ara el govern municipal preveu negociar la proposta d'acord amb la resta de grups municipals. L'executiu ha presentat la mesura aquest dilluns en una roda de premsa amb el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, i la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín. Tots dos han assegurat que l'objectiu és poder aprovar la proposta al ple del 23 de juny i a partir d'aquí traslladar la iniciativa a la Generalitat.

El 3 d'agost acaba l'actual normativa

Fins ara, les botigues només poden obrir 10 dies festius a l'any establerts per la Generalitat. A banda, les zones de la ciutat reconegudes com a turístiques també podien obrir durant alguns períodes concrets del maig i l'octubre. Aquestes condicions aprovades per la Generalitat, però, tenen caducitat. El 3 d'agost deixen de ser efectives i, d'aquí, les presses per aprovar aquests horaris.