Un cop han pres possessió els consellers del Govern, des d'ahir i durant els pròxims dies s'aniran configurant els respectius equips de confiança. El Diari Oficial de la Generalitat ja ha publicat els noms dels secretaris generals, molts d'ells, amb experiència ja en l'administració pública.

Són el número 2, la mà dreta dels consellers, l'anomenat 'sotttogoverno' . La majoria dels nomenats han estat ja en departaments de la Generalitat i amb l'intercanvi de carteres entre Junts i Esquerra, també hi ha hagut traspàs de secretaris generals. Per exemple, Oriol Amorós , el fins ara secretari general del Departament de Treball ocuparà el mateix càrrec però a la conselleria d'Interior amb Joan Ignasi Elena .

Noves competències i la portaveu

En els propers dies també veurem com queden repartides les competències dels diferents departaments. Ja sabem, per exemple, que les residències es mantindran a Salut, després del canvi que hi va haver en mig de la pandèmia, quan estaven en afers socials. Pel que fa a, per exemple, Relacions Institucionals, que anava associat a Acció Exterior, ara estarà en mans de la conselleria de presidència.

La incògnita continua sent qui serà la portaveu. Esquerra buscava un perfil independent, però fons del partit, no descarten a hores d'ara que pugui acabar sent alguna consellera.