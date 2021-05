Victòria Cid: "Vaig pensar en treure'm la vida"

Ens ha visitat al Desmarcats la palista ampostina Victòria Cid. Fa un any li van diagnosticar una depressió i el mes passat va decidir deixar momentàniament l'alta competició, per un atac de pànic que va patir a l'Europeu de Varese. Està lluitant contra l'excessiva autoexigència, la pressió i el fet d'infravalorar-se. A l'agost decidirà si reprèn el rem o se centra únicament a acabar la carrera de biotecnologia. Sense dubte, ella té molt valor per explicar-ho públicament i està remant de valent perquè tot plegat acabi amb una Victòria.

L'inici de tot L'actitud de la Victòria va canviar fa quatre anys. La seva familia va adonar-se que no era la mateixa, que havia canviat la seva conducta, però mai van arribar a pensar que podia patir un problema tant seriós com la depressió: "Jo no ho sabia en aquell moment. Quan em preguntaven què em passava, no sabia que respondre", ha comentat. Un cop li van diagnosticar depressió, tot va canviar: "A partir de llavors, em vaig calmar. Perquè ja sabia què em passava i com actuar", ha dit.



Els motius La palista ha comentat el procés què va haver de fer un cop diagnosticada la malaltia: "Vaig haver de passar primer pel psiquiatra, que és qui em va dir que tenia depressió, però el que em va ajudar de veritat va ser anar al psicòleg", ha afirmat. Allà va descobrir quins podien ser les causes del seu estat: "La meva germana va marxar als Estats Units i el meu pare va marxar a treballar fora. La meva mare, per feina, gairebé mai era a casa. Em vaig sentir molt sola als quinze anys", ha assegurat.



