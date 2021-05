Desmarcats - Quique Sánchez Aranda, consultor d'alt rendiment i desenvolupament

Des de 2010 Quique Sánchez Aranda col·labora amb la Federació Espanyola de Natació, concretament amb esportistes de la selecció espanyola. També treballa amb jugadors de bàsquet, de golf, triatletes i esportistes del món del motor. Amb ell hem parlat sobre llenguatge verbal i no verbal i quina incidència té en el panorama esportiu actual.

La imatge del FC Barcelona com a conjunt

No només tenim una comunicació no verbal com a persones individuals sinó també en conjunt. És el cas del primer equip del FC Barcelona. Segons Quique Sánchez Aranda "la imatge que ha mostrat durant la temporada és de manca de fe, de creença i de no acabar de creure el discurs o la comunió adequada per arribar als objectius".