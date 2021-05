Cafè d'idees - Joan Puigcercós: "És molt difícil culminar la independència en 4 anys"

Joan Puigcercós, exconseller i expresident d'ERC, ha admès que veu "molt difícil" culminar la independència aquesta legislatura, tal com el president Aragonès va afirmar al seu discurs d'investidura. Creu que és "agosarat" que Aragonès digui que es pot fer en quatre anys i ha remarcat que ERC no renuncia a aquesta fita però des d'una visió realista.

La pressa i la màgia de JxCat L'expresident d'ERC s'ha referit a JxCat com un nou partit amb moltes sensibilitats i que té alguns sectors instal·lats en la "pressa" i "la màgia". Ha destacat que fins i tot encara alguns dels seus membres no es creuen que ERC hagi guanyat les eleccions. També ha recordat que ERC va assumir la realitat de la fallida de la declaració d'independència des del mateix any 2017, mentre que JxCat segueix apostant per fórmules de confrontació directa que no tenen recorregut. “☕️ Joan Puigcercós critica el discurs "màgic" de la "confrontació intel·ligent".



Creu que són conceptes per escarnir ERC, que opta pel realisme des de l'endemà de la proclamació d'independència fallida.



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/FH4KHOeRou“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 25, 2021

Un referèndum que era una altra cosa Joan Puigcercós ha fet memòria per parlar del referèndum de l'1 d'octubre, i ha reconegut que tots van ser corresponsables de fer-lo i de no tenir preparada la segona fase. L'exdiputat ha plantejat que la votació era un mitjà per obrir la negociació amb l'Estat, però es va vendre com l'objectiu final, que faria aparèixer la independència l'endemà. Ha fet un símil amb la boxa: l'Estat i Catalunya no tenen la mateixa estatura ni corpulència, i no es pot anar a un combat cos a cos d'aquesta manera.

Laura Borràs, enxampada L'expresident d'ERC ha desvinculat la causa judicial contra Laura Borràs de la repressió que, assegura, l'Estat està fent contra activistes independentistes. Ha descrit el seu cas com un afer privat on va "trossejar un contracte" i ha tingut la mala sort que l'han enxampat fent una cosa que és presumptament il·legal. “☕️ Joan Puigcercós desvincula el cas de Laura Borràs del Procés.



��️ "No té res a veure. Va trossejar un contracte i l'han enxampat".



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/kwIldIDIDO

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/0NHmtQkaY0“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 25, 2021