El Taxi es manifesta a Barcelona contra Cabify

Uns 400 taxistes s’han manifestat aquest dijous pel centre de Barcelona per a exigir que els vehicles VTC compleixin la normativa i una aplicació mòbil pública per al sector. La marxa lenta, convocada per sis sindicats del sector a Catalunya --Elit Taxi, Stac, ATC, TLU, Anget Taxi i Pak Taxi, ha arrancat de l'avinguda Maria Cristina i ha acabat a la plaça Sant Jaume. Allà tenen com a objectiu reunir-se amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.

El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, ha assegurat que la convocatòria serveix per a "denunciar una vegada més l'incompliment sistemàtic de les VTC de Cabify" de la normativa actual i el que ha descrit com a provocació constant al sector del taxi.

Tito Álvarez, portaveu d'Élite Taxi a la protesta contra les VTC a Barcelona cropper

Els taxistes denuncien que l'empresa utilitza una estratègia "de preus insostenibles" i que el sector està sent constantment assetjat per multinacionals. La segona gran reclamació del sector en la marxa, que ha col·lapsat el centre de la ciuta,t és la posada en funcionament d'una aplicació mòbil pública per a poder demanar un taxi.