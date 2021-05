Laura Borràs convoca el ple d'investidura per dijous a la tarda

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha designat oficialment com a candidat a la presidència de la Generalitat al republicà Pere Aragonès. Borràs ha fixat la convocatòria del ple d’investidura per dijous a les 4 de la tarda. El presidenciable d’ERC encetarà el ple amb la seva intervenció davant la Cambra. Divendres el ple es reprendrà a les 9 del matí amb la intervenció dels grups i posteriorment se celebrarà la votació. Només hi haurà una única votació perquè té garantida la majoria absoluta gràcies als suports de la CUP i Junts.

“�� La presidenta del #Parlament, Laura Borràs, convoca el nou ple d'investidura de Pere Aragonès per dijous a les 4 de la tarda i divendres a les 9 del matí | @RTVECatalunya pic.twitter.com/3Rl8BFp1Uz“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 19, 2021

Borràs finalitza la ronda de consultes amb PSC, Junts i ERC La presidenta del Parlament ha finalitzat aquest dimecres la ronda de consultes amb les diferents formacions. Avui s'ha reunit amb el PSC, Junts i per últim Esquerra. El líder dels socialistes, Salvador Illa, que aquest dimecres s'ha vacunat, ha traslladat la seva negativa a investir Aragonès.



També han ratificat a Laura Borràs el seu no a Aragonès, els grups parlamentaris de PP, Ciutadans, comuns i Vox després de la trobada que han mantingut aquest dimarts. En canvi, la CUP, en principi manté els seus 9 vots a favor perquè arrenqui la legislatura el més aviat possible.

Les bases de Junts avalen l'acord Les bases dels postconvergents han ratificat aquest mateix dimecres l'acord assolit amb ERC. Els afiliats de Junts per Catalunya han avalat amb un 83% dels vots (3.364 vots). En la consulta telemàtica que s’ha celebrat entre ahir dimarts i aquest dimecres han participat un total de 4.053 persones (un 62,18 % del cens). La pregunta, però, ja avançava que si els 6.500 afiliats desaprovaven el pacte de cara a sumar-se a un govern de coalició, prestarien igualment els vots per investir Aragonès. En aquest cas Junts passaria a l'oposició.