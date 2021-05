Borràs obre la ronda de consultes per investir Aragonès dijous o divendres

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, inicia aquest dimarts la ronda de contactes amb els líders parlamentaris per proposar el republicà, Pere Aragonès per a un nou debat d'investidura. Abans del Ple, les bases de Junts per Catalunya hauran de validar l'acord al qual han arribat els de Junqueras i Puigdemont.

01.01 min Laura Borràs enceta la ronda de contactes per investir Aragonès | Laura Herrero

Borràs enceta la ronda amb Alejandro Fernández (PP) La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha iniciat aquest dimarts la ronda de consultes per a proposar un candidat a la Presidència de la Generalitat. S’enceta a partir de la una del migdia amb el líder del PPC a la Cambra, Alejandro Fernández, al qual ha atès telefònicament. El segueixen el cap de files de Cs, Carlos Carrizosa, han informat fonts parlamentàries. Ja per la tarda es reunirà amb Jéssica Albiach, Dolors Sabater, de la CUP i finalitzarà amb el líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga. El dimecres serà el torn dels representants de JxCat, ERC i PSC-Units. Una vegada finalitzi la ronda de consultes, Borràs compareixerà per a anunciar el candidat a la Generalitat. Ara mateix s’especula amb que el debat se celebri dijous a la tarda i la votació per investir Aragonès sigui divendres.