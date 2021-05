ERC i JxCat aposten per un referèndum "acordat amb l'Estat"

93 dies de negociació que han quedat reflexats en un document de 46 pàgines, on es posa per escrit l'estrategia independentista, les prioritats del govern en aquesta legislatura, l'estructura del nou executiu i també com es coordinaran per evitar els episodis de discrepàncies internes.

"El dret a l’autodeterminació és l’única via democràtica"

L'acord parla d'apostar per un referèndum d'autodeterminació "acordat amb l'Estat" com a única via per "substituir el mandat polític de l’1 d’octubre" i, en canvi, no esmenta la consulta unilateral com a possibilitat en cap moment. Igualment, el document avança que el Parlament "validarà" en breu un procés "de negociació" amb Espanya i crearà una comissió al respecte que en farà seguiment i estudi.

En la seva primera part, s'aborda l'estratègia independentista des de diferents punts de vista i centra part de l'atenció en el camí cap a la república catalana que volen seguir. Així, els dos partits asseguren compartir "que el dret a l'autodeterminació és l’única via democràtica per la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’estat espanyol" i que "només un referèndum d’autodeterminació acordat amb l’estat pot substituir el mandat polític del referèndum de l’1 d’octubre de treballar per fer real la república catalana".