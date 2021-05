El vicepresident en funciona de la Generalitat, Pere Aragonès, no tira la tovallola i insisteix que “seguirà treballant fins al darrer moment” per evitar una repetició electoral. A la sessió de control al Parlament s’ha trobat aquest dimecres, però, amb l’anunci dels comuns de trencament de les negociacions fins que no descarti l’entrada al nou Govern de Junts. Aragonès ha replicat que “s’han d’explorar totes les possibilitats” i ha deixat clar que “no farà un pas al costat”.

Els Comuns trenquen la negociació amb ERC La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciat al Parlament que la seva formació dona per trencades les negociacions amb els republicans "fins que no es comprometin a que Junts no entrarà al nou Govern, ni ara ni durant la legislatura". Albiach insisteix a reclamar un govern progressista que treballi per la ciutadania. Un ultimàtum al que el vicepresident, Pere Aragonès ha replicat que s'han de "buscar formes de desbloquejar la investidura" i ha demanat explorar "totes les possibilitats" per evitar la repetició electoral.



Illa demana a Aragonès aparcar el veto al PSC per sumar consensos El líder del PSC, Salvador Illa, ha plantejat al Parlament als republicans aparcar el veto que mantenen a la seva formació, ha dit, per "sumar consensos". Illa ha argumentat "que no és temps de exclusions, i si de sumar, consensuar i anar junts" en favor de la diversitat de Catalunya.



Això, el dirigent socialista també ha tornat a instar al vicepresident Aragonès a "fer un pas al costat" per evitar una repetició electoral. El coordinador general d'ERC ha deixat clar que no farà el que li demanen. En la seva rèplica ha advertit Illa que "les investidures no cauen del cel" i que "batallarà" per aconseguir la investidura com ha fet des del 14-F.



