ERC enceta les negociacions per governar en minoria

Esquerra Republicana de Catalunya arranca una nova etapa en les negociacions per formar Govern. Després del trencament amb Junts, materialitzat aquest cap de setmana, els republicans han decidit encetar immediatament les converses per sumar els suports necessaris per aconseguir investir Pere Aragonès. La formació liderada per Puigdemont no dóna per garantits els 4 vots necessaris i amaga amb la repetició electoral. Els comuns han explicitat la seva intenció d'entrar dins l'executiu i demana al PSC que cedeixin els seus vots. Els socialistes descarten, de moment, aquesta possibilitat i insten a ERC a parlar.

ERC se sent estafat per Junts i ja busca un Govern en solitari | Àlex Cabrera

Després de la sorpresa inicial, JxCat passa a l'ofensiva, i després del trencament unilateral de les negociacions ja adverteix que no regalaran els seus vots per facilitar la investidura d'Aragonès . El secretari general de la formació, Jordi Sànchez , ha qualificat en declaracions a Catalunya Ràdio d'inaudit que els republicans hagin decidit posar fi a les converses i ha instat als republicans a "reconduir-les" per fer possible un Govern de coalició. Ara bé, també ha descartat "regalar" els vots per permetre que Esquerra formi un Govern en solitari.

ERC diu sentir-se "estafat" per Junts i apunta a Puigdemont

El candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confirmat aquest dilluns que ara mateix l'estratègia passa per aconseguir sumar els suports necessaris per poder arrancar la legislatura amb un Govern en solitari. En una entrevista a TV3 ha assenyalat al Consell per la República, liderat per Carles Puigdemont, d'intentar "imposar la seva estratègia per darrere", en comptes deixar que sigui el Parlament qui marqui el full de ruta independentista. Malgrat tot, el dirigent republicà encara espera comptar amb els 32 vots de la formació liderada per Puigdemont.

De la seva banda, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha afirmat que el seu partit se sent "estafat" per JxCat, després de 83 dies de negociacions sense resultats. Davant d'aquest escenari ha anunciat que ara s'obre "una nova fase", en la qual només negociarà la investidura de Pere Aragonès per a poder començar a governar en solitari, i no en coalició.