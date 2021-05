Aragonès es cansa d'esperar i aposta per un govern en minoria d'ERC

"Avui no hi ha les bases per un govern de Junts i ERC fort i cohesionat". D'aquesta manera ha donat Pere Aragonès per tancades les negociacions amb Junts. Els republicans s'han cansat d'esperar i a partir d'avui mateix exploraran una investidura en solitari del seu coordinador nacional i vicepresident de la Generalitat en funcions.

“Pere Aragonès aposta per un govern d'ERC en solitari "després de 83 dies de negociació".



��️ "Hem constatat que no hi ha predisposició de superar les qüestions que encallen el nou Govern"@perearagones @Esquerra_ERC @RTVECatalunya pic.twitter.com/QAI2ZBqD47“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 8, 2021

En roda de premsa aquest dissabte, Aragonès ha afirmat que després de 83 dies de negociacions "ha estat impossible avançar fins a un acord definitiu" i ha assegurat que la distància amb JxCat "segueix sent molt gran". Mantenen diferències importants sobre el paper del Consell per la República, l'estructura del futur Govern, l'estratègia independentista si fracassa la taula de diàleg, l'acció unitària dels grups parlamentaris al Congrés... posicions de fons que, segons Aragonès, no semblen tenir un punt en comú ara per ara.

“Pere Aragonès acusa Junts de mantenir una posició d'optimisme en públic i de bloqueig en privat.



��️ "És evident que les negociacions es mantenen encallades i que el president de la Generalitat no pot acceptar tuteles"@perearagones @Esquerra_ERC @RTVECatalunya pic.twitter.com/EIk9GS8T0v“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 8, 2021

El candidat d'ERC ha estat molt crític amb l'estratègia negociadora de Junts, a qui ha acusat de vendre optimisme en públic, però mantenir les negociacions bloquejades en privat. I de portar voler portar la investidura al límit.

Aragonès ha afegit que "no es pot demorar més la constitució d'un Govern" i per això demanarà a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que s'iniciïn els tràmits per convocar un nou ple d'investidura "com més aviat millor". Aragonès ha confiat que Junts doni suport a aquest govern en minoria i ha explicat que també parlarà amb la CUP i els Comuns.

Junts es mostra sorprès i no renuncia a l'acord El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha admès que els ha "sorprès" l'anunci d'Aragonès. Malgrat tot, continua estenent la mà a ERC per un executiu independentista. “Jordi Sànchez @JuntsXCat creu que l'acord amb ERC és possible i assegura que "no és normal" renunciar a la unitat estratègica de l'independentisme.



��️ "Falten 18 dies i tenim un acord a tocar. No valen excuses" pic.twitter.com/SyeKIypk5s“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 8, 2021 Ara bé, si els republicans opten per governar en solitari i arriben a un acord amb la CUP i els comuns, Sànchez ha garantit que el partit estudiarà que quatre dels seus diputats facilitin la investidura d'Aragonès. En aquest sentit ha advertit que "no especularem amb eleccions" però si exigiran transparència i lleialtat com a principis del nou Govern en minoria. “Jordi Sànchez @JuntsXCat manté l'oferiment de facilitar la investidura d'Aragonès en solitari, però hi posa condicions.



��️ "Exigirem, transparència i lleialtat a uns principis de govern que haurem de conèixer" pic.twitter.com/f5pOmlzdnb“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 8, 2021

Illa demana a Aragonès que faci un pas al costat El lider del PSC, Salvador Illa, ha acusat Aragonès d'un "nou fracàs" i li ha demanat explicatament fer un pas al costat per fer possible un "govern d'esquerres". Illa ha advertit que Catalunya "no necessita un Govern afeblit" sinó "anar a l'ofensiva". Ho ha dit durant la commemoració del Dia d'Europa al Casal Socialista Joan Reventós de Barcelona on també ha defensat un "model d'Espanya diversa, plural i una Europa coordinada i unida i més federal". També hi ha participat el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, entre d'altres.