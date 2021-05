Esquerra Republicana confia que la debilitat demostrada pel PSOE a les eleccions de Madrid no només no suposaran un nou entrebanc pel diàleg sinó que fins i tot suposen una nova oportunitat. Els republicans consideren que el 4-M dóna més marge per negociar amb la Moncloa, ja que el PSOE surt afeblit dels comicis. En aquest sentit recorden que a partir d'ara el president espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ja no podrà comptar tant amb la formació d'Inés Arrimadas, i que ara haurà de buscar més aliances amb els independentistes.

Ara bé, el mateix vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha afanyat a alertar que "primer, el futur de Catalunya es decideix al Parlament de Catalunya i no a l'Assemblea de Madrid". També ha advertit que els resultats visualitzen clarament un Govern escorat cap al populisme i l'extrema dreta.

"Avui ha mort la taula de diàleg" En canvi, des de JxCat consideren que els resultats de Madrid constaten el "fracàs" de la taula de diàleg. Així ho apunten fonts consultades del grup parlamentari, com també dirigents del partit a Twitter. El diputat i número 3 de la llista per Barcelona el 14-F, Joan Canadell -guanyador de la segona urna de les primàries-, ha subratllat que "avui ha mort la taula de diàleg, si és que encara respirava". "Després de la victòria de PP i Vox, el PSOE no podrà cedir en res (poques ganes tenia)". ERC confia a recuperar la taula de diàleg amb el govern Sánchez després del 4M



En la mateixa línia, un altre dirigent de Junts, David Torrents (regidor a Badalona i candidat el 14-F), ha reiterat que "la taula de diàleg ha mort". Per la seva banda, l'expresident de la Generalitat Quim Torra apuntar: "I de debò, la resposta de la Catalunya del 52% a tot plegat és dilapidar dos anys en una taula del diàleg inútil?".

Un monòleg que no canviarà La CUP considera de la seva banda que el diàleg amb l'Estat "no serveix". La diputada Laia Estrada ha asseverat en una roda de premsa des del Parlament que, si fos pels anticapitalistes, la negociació amb la Moncloa ja hauria anat "a la paperera de la història des de fa bastant temps". "És un monòleg i no canviarà. No serveix ara i no servirà demà, tampoc", ha insistit.