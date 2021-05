El PP ha arrasat en les eleccions de la Comunitat de Madrid amb 65 escons. Són més del doble dels obtinguts en 2019, i es queda a quatre de la majoria absoluta en uns comicis en els quals els 'populars' han aconseguit superar a tot el bloc de l'esquerra junt. Más Madrid es converteix en la sorpresa de la nit del 4M superant en vots al PSOE amb el mateix nombre d'escons, 24.

Els socialistes es deixen així 13 diputats pel camí, en el seu pitjor resultat històric en la comunitat, i Más Madrid guanya quatre. Vox puja de cinquena a quarta força amb 13 representants, un més que en 2019, mentre que Unides Podem es manté com a últim partit amb deu escons, sumant tres més. Es compleixen els pitjors presagis per a Ciutadans, que es queda sense representació en l'Assemblea de Madrid i segueix en caiguda lliure electoral deixant-se pel camí els 26 diputats que tenia.

Iglesias abandona la política El líder d'Unides Podem i exvicepresident del Govern, Pablo Iglesias, ha anunciat que abandona la política després de la derrota de l'esquerra en les eleccions del 4M de la Comunitat de Madrid. "Deixo tots els meus càrrecs i deixo la política", ha declarat, després de confirmar-se que la formació habitada ha aconseguit deu escons de l'Assemblea de Madrid, amb el 7,21% dels vots. “☕ @XavierDomenechs reconeix que esperava que Pablo Iglesias deixes la política, però que li va "impactar molt" i no esperava que fos just ahir.



Gabilondo porta al PSOE al seu pitjor resultat Difícil resultat per al Partit Socialista en aquestes eleccions del 4M. "No ens ho esperàvem", ha reconegut Ángel Gabilondo, el cap d'una candidatura que ha portat al PSOE al seu pitjor resultat històric en unes autonòmiques a Madrid. Fins i tot ha perdut el lideratge dins l'esquerra madrilenya, superat mínimament en vots i empatat en escons per Más Madrid.

Ciudadanos desapareix de Madrid i aprofundeix la seva crisi No hi ha hagut una sorpresa respecte al que deien les enquestes. Edmundo Bal no ha aconseguit capgirar els sondejos: Ciutadans no arriba al 5% dels vots en les eleccions a la Comunitat de Madrid, perd els seus 26 diputats i es queda sense representació en l'Assemblea. Els resultats aprofundeixen en la crisi de Ciutadans, que veu créixer el fantasma de la seva desaparició en quedar-se fora de la comunitat més important on governava.