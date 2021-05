La Fiscalia demana 9 anys de presó per a l'expresident Pujol

La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana 9 anys per a l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol pels delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals. En l'escrit de qualificació del cas contra la Família Pujol la Fiscalia també demana penes d'entre 8 i 29 anys pels seus set fills i la dona del seu primogènit, Mercè Gironès. El judici previsiblement se celebrarà l'any vinent.

En el seu escrit Anticorrupció relata detalls importants de la causa contra la família Pujol-Ferrusola. Detalla que des de 1991 la família de l'expresident de la Generalitat hauria estat ocultant a Andorra una ingent quantitat de diners fruit d'afavorir determinats empresaris en concursos públics.

Segons sosté l'acusació pública Jordi Pujol Soley hauria aprofitat la seva posició política quan era president per "teixir una xarxa de clientelisme" amb empresaris afins a Convergència.

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley està acusat d'associació il·lícita i blanqueig de capitals. Per aquest últim delicte, fixa una multa per a tots els imputats que supera els 38,7 milions d'euros als quals cal sumar altres quantitats milionàries en altres divises. A més, també imposa pena de multa per associació il·lícita, de 24 mesos a raó de 200 euros. Són multes que es poden substituir amb més presó en cas d'impagament.

Arxivades les actuacions contra Marta Ferrusola

Pel que fa a Pere, Oleguer, Oriol, Mireia i Marta Pujol Ferrusola la fiscalia demana 8 anys de presó per a cadascun per associació il·lícita i blanqueig de capitals. La dona de l'expresident de la Generalitat no serà jutjada per motius de salut.

Marta Ferrusola en una imatge d'arxiu EFE/Andreu Dalmau





El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz també ha arxivat les actuacions contra Marta Ferrusola, dona de l'expresident Jordi Pujol, per motius de salut. Pedraz atén d'aquesta manera la petició de la defensa, que va demanar l'arxivament de la causa i va aportar documentació mèdica que demostra que pateix demència.