Les negociacions entre Esquerra i els Comuns s'enverinen per la independència

El camí d'ERC per aconseguir un acord que li permeti la formació d'un govern en solitari amb el suports externs dels comuns, la CUP i 4 vots de Junts es complica. El portaveu dels republicans, Gabriel Rufian, ha reaccionat de forma airada a les declaracions del president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, advertint que "la independència de Catalunya ja no és al full de ruta d'Esquerra aquesta legislatura". Asens s'ha mostrat, nobstant, confiat en una entrevista al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La 2 de poder tancar aquesta mateixa setmana l'acord.

Precisament els republicans han confirmat que aquest mateix dimarts tornen a reunir-se al Parlament amb representants d'En Comú Podem i JxCat, per separat, per intentar lligar el seu suport a la investidura d'Aragones per formar un Govern en solitari.

Rufián nega que ERC renunciï a la independència El portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, ha negat aquest dimarts que ERC hagi renunciat a la independència en el seu full de ruta i ha acusat En Comú Podem de "mentir". Rufián ha respost així president del Grup Parlamentari d'Unidas Podemos al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, que ha assegurat que en el full de ruta d'ERC per a aquesta legislatura "no està aconseguir la independència".



Rufian també ha reaccionat de forma airada a les crítiques de la portaveu de Junts en el Congrés, Miriam Nogueras, que ha exigit aquest dimarts a ERC que expliqui els motius pels quals s'ha aixecat de la taula i ha reclamat que els independentistes s'entenguin perquè el contrari seria "una estafa històrica". El dirigent republicà ha instat Junts a no donar lliçons i ha recordat el seu pacte amb el PSC per evitar que ERC governés la Diputació de Barcelona.

Tardà alerta Junts que provocar unes eleccions seria un suïcidi L'exportaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, carrega contra Junts per Catalunya pel seu paper en les negociacions per formar Govern a Catalunya. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que Junts hipotecarà el seu futur si provoquen noves eleccions, que podrien fer perdre la correlació de forces independentistes. "Tot depèn de si Junts decideix suïcidar-se o s'avé a negociar la investidura", considera. En aquest sentit, deixa la porta oberta a una futura entrada de JxCat al govern. Joan Tardà: "Tot depèn de si Junts decideix suïcidar-se o s'avé a negociar"

Asens confia a pactar aquesta setmana El president del Grup Parlamentari d'Unidas Podemos al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, confia a arribar a un acord ràpid amb ERC. Tot i que serien partidaris d'entrar al Govern, Asens ha deixat clar que no serà "una línia vermella" per a investir Pere Aragonès. Ha explicat que la reunió d'ahir va anar bé: "No ens vam posposar cap impossible, tenim moltes coses en comú".



"Les prioritats s'han reordenat".

Asens assegura que Esquerra és conscient del canvi d'escenari i ha assegurat que els republicans "no porten en el seu full de ruta d'aquesta legislatura aconseguir la independència de Catalunya". Asens ha recordat que som dins d'una pandèmia, que hi ha una crisi econòmica molt greu i que les prioritats s'han hagut de reordenar.

Junts avisa que no formar un govern independentista seria una "estafa" La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, alerta ERC que formar un govern "no independentista" a Catalunya seria "una estafa històrica" als votants i al país. D'aquí que reclamin als republicans no pactar "almoines" amb la Moncloa perquè suposaria dilapidar el que s'ha assolit els darrers anys. Nogueras ha reclamat en aquest sentit a Esquerra que desmenteixi Jaume Asens quan ha dit que "la independència ja no és al seu full de ruta".





Illa descarta facilitar la investidura d'Aragonès El líder del PSC, Salvador Illa, rebutja facilitar amb els seus vots la investidura de Pere Aragonès mentre la independència segueixi sent la seva prioritat. Illa insisteix que li correspon als socialistes articular una majoria d'esquerres després d'haver guanyat les eleccions el passat 14 de febrer.





