S’intensifiquen els esforços per evitar haver de tornar a anar a eleccions al mes de juliol. Aquest dimecres s’han reprès els contactes, després del fracàs de la reunió entre ERC i Junts d’aquest dimarts en que la formació liderada per l’expresident Carles Puigdemont va rebutjar facilitar els seus suports a Aragonès. La CUP es postula com a mediadora i ha reunit als equips negociadors de Jxcat i Esquerra per intentar acostar posicions.

La CUP intenta reconduir l’acord d’investidura amb ERC i Junts A la reunió d’aquest migdia, els cupaires han posat sobre la taula un compromís de quatre punts en que pretenen que s’emmarqui la propera legislatura. El més destacat es de “constituir un gran acord nacional per a l’autodeterminació que vagi més enllà de partits i que agrupi una amplia majoria social favorable a la solució democràtica al conflicte que viu el país”. Així plantegen la necessitat de situar l’estratègia independentista fora del marc del pacte de govern. També proposen “un mur de defensa dels drets fonamentals que no troben cabuda a l’Estat, donar resposta a la crisi social i econòmica causada per la pandèmia. De moment, des de Junts, la portaveu al Congrès, Miriam Nogueras, ha insisit aquest dimecres a La Hora de La 1 de TVE en reprendre la via d'un Govern de coalició per evitar les eleccions. “��️ "Creu que a ningú l'interessa que el que hem construït fins ara peti per pur partidisme"



Miriam Nogueras @JuntsXCat insta ERC a reprendre les negociacions d'un govern de coalició per evitar unes noves eleccions | @LaHoraTVE @RTVECatalunya pic.twitter.com/wGB6JsJ97m“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 12, 2021

Sánchez convida ERC a pensar en un Govern del PSC El president del Govern, Pedro Sánchez, de moment, no obre la porta a facilitar precisament un executiu en solitari d’ERC. Ben al contrari, en la sessió de control al Congrés ha instat als republicans a començar a pensar en “un govern d'esquerres liderat per qui va guanyar les eleccions, el PSC". “Rufián alerta Sánchez de "la necessitat" d'arribar a acords per evitar una victòria de la dreta. El president del Govern critica el bloqueig polític a Catalunya i convida ERC a donar suport a un govern d'esquerres liderat per Illa | @RTVECatalunya pic.twitter.com/wLeSylbzQo“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 12, 2021 Sánchez ha destacat que espera que com més aviat millor pugui haver-hi un govern en la Generalitat i reprendre aquest diàleg pendent. En aquest sentit en què ell complirà "amb el full de ruta de retrobament entre la societat catalana i la societat catalana i l'espanyola", i en què està disposat a entendre's malgrat les diferències que tenen quant a com resoldre la qüestió catalana..

Rufián aposta per aprofitar les necessitats del PSOE El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha apostat, al Congrés, per aprofitar les "necessitats" del PSOE i ha aconsellat al president Sánchez, que dialogui amb la seva formació si no vol acabar com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. “Nosaltres no creiem en vostès, jo no crec en vostès, crec en el moment històric que ens ha tocat viure. Jo no crec en la seva voluntat, crec en la seva necessitat", ha explicat per recordar que a l'hemicicle no hi ha "15 o 30 diputats de Cs" com, al seu parer, Sánchez voldria. Rufián ha advertit al president que en les eleccions madrilenyes "va guanyar l'esquerra a la seva esquerra" i espera que prengui nota perquè el que no faci ara, ha assegurat, "no el farà amb un govern del pp i Vox, pregunti-li a Zapatero". Joan Tardà: "Tot depèn de si Junts decideix suïcidar-se o s'avé a negociar"