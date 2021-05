El 31,2% dels catalans prefereix un govern de coalició d'esquerres entre PSC, ERC i comuns. La segona opció seria un executiu independentista integrat per ERC, Junts i la CUP, escollit per un 23,2% dels enquestats.

D'altra banda, el 12,7% manifesta que prefereix un govern del PSC en minoria amb acords variables, mentre que l'opció que ara mateix planteja Pere Aragonès, seria la que comptaria amb menys suport. Només el 5,7% vol un govern d'ERC en minoria.

Tot i les preferències, un 50,7% creu que s'acabarà produint un govern de coalició dels tres partits independentistes. I només un 9,2% augura un govern tripartit d'esquerres.

En cas de repetició de les eleccions els resultats no variarien gaire, segons el CIS. La majoria dels enquestats, un 73%, tenen clar que votarien el mateix partit que van votar el passat 14 de febrer.

A favor d'una nova llei electoral

L'enquesta del CIS també pregunta sobre si s'hauria d'aprovar a Catalunya una llei electoral que garanteixi que els vots de les quatre circumscripcions (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona) tinguessin un "pes proporcional" a la seva població a l'hora d'escollir els diputats del Parlament. Un 56,3% dels enquestats estan d'acord amb aquest tipus de llei i un 13,2% prefereix que el sistema segueixi com ara.



D'altra banda, gairebé la meitat dels enquestats, un 49,9%, són partidaris d'una reforma de l'Estatut perquè sigui quin sigui el resultat de les eleccions governi el partit que tingui més vots i escons, com es planteja als estatuts del País Basc i Astúries. Un 25,8% no és partidari d'aquest canvi.