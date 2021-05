Cafè d'idees - Salvador Illa: "L'embat democràtic és més retòrica que res"

Salvador Illa, líder dels socialistes al Parlament de Catalunya i exministre de Sanitat, s'ha referit al futur embat democràtic contra l'Estat que plantegen els partits independentistes com "més retòrica que res". Es mostra convençut que no hi haurà un nou 1 d'octubre i assegura que molts catalans volen passar pàgina, recuperar la normalitat i apostar per la reconciliació.

Les esquerres fent caure les esquerres El líder dels socialistes al Parlament ha enviat un missatge a ERC sobre aquest possible embat democràtic demanant-los si faran caure un govern d'esquerres a Espanya, i si aposten per l'estratègia del com pitjor, millor. Ha preguntat si volen afavorir que hi hagi un govern de dretes a l'estat en comptes de l'actual que, segons l'exministre, aposta pel diàleg.



"Com pitjor, millor?"



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/cvKRk8rYRd“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 18, 2021

El líder de l'oposició Salvador Illa ha confirmat que serà el líder de l'oposició davant el pacte entre ERC, JxCat i la CUP. Ha assegurat que farà una oposició contundent i dura, però constructiva. Ha criticat el cordó sanitari contra el seu partit signat per ERC i ha ofert pactes en la lluita contra la pandèmia i en la gestió dels fons europeus.



El "xantatge" de la CUP a la taula de diàleg El líder dels socialistes al Parlament ha descrit com "xantatge" el termini de dos anys que la CUP ha donat a les negociacions de la taula de diàleg amb l'Estat per mantenir el seu suport. Ha remarcat que temes com l'amnistia i la independència no són discutibles dins el marc jurídic espanyol, però ha recordat que la via federal i fer avançar l'Estatut sí que poden ser negociats.



