Cafè d'idees - Carles Riera: "Alguna cosa hem ajudat en l'acord entre ERC i Junts"

Carles Riera, diputat per la CUP, ha reconegut haver-se assabentat del preacord entre ERC i JxCat per la premsa, i ha celebrat que finalment hi hagi una entesa per la legislatura. També ha admès que la CUP ha jugat un paper determinant en aquest pacte, i ha recordat que el seu partit exigeix que l'acord signat amb ERC fa setmanes es mantingui "inalterable".

“Carles Riera @cupnacional considera "una bona notícia" que ERC i Junts facin possible que la legislatura comenci. Diu que ha conegut l'acord a les 8h, "quan s'ha fet públic" | @carlesral @cafedidees_rtve pic.twitter.com/1pnoCNJM5T“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 17, 2021

Millors opcions que Calvet o Tremosa El diputat de la CUP ha afirmat que no s'ha debatut l'arquitectura del futur Govern en les converses amb ERC. Igualment, ha destacat que hi ha perfils millors que altres, i que per fer un gir a l'esquerra hi ha noms que generarien "més credibilitat" que Calvet o Tremosa. “☕️ Carles Riera creu que hi ha opcions "molt millors" i que els generin "més credibilitat" que Tremosa o Calvet | @cupnacional @carlesral



Cal gent que no estigui a la dreta".



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/ZVSLSvOZG7“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 17, 2021

Les condicions per entrar al Govern Carles Riera ha tornat a insistir en el fet que "de moment" no es donen les condicions per entrar a formar part del Govern. Ha assegurat que si la coalició ERC-JxCat es compromet a defensar drets socials desobeint el TC i a fer un embat democràtic amb l'Estat, la CUP assumiria totes les responsabilitats "sense límits". “☕️ Carles Riera planteja l'escenari amb el qual la @cupnacional estaria disposada a entrar a govern, assumint "totes les responsabilitats i sense límits" | @carlesral



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/um38hvecet“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 17, 2021

Confrontació democràtica i social des del minut zero El diputat per la CUP ha plantejat començar "des d'ara", l'embat democràtic contra l'Estat perquè creuen que la taula de diàleg no funcionarà. Defensa crear un espai de coordinació entre les forces independentistes per exercir l'autodeterminació aquesta legislatura i superar el marc de l'Estatut i la Constitució. “☕️ Carles Riera considera que la taula de diàleg "no funcionarà" i aposta per començar a preparar un des d'avui "embat democràtic amb l'Estat" | @cupnacional @carlesral



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/aiJjMGEHA1“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 17, 2021 “☕️ Carles Riera insisteix en que l'estratègia independentista ha de passar per exercir l'autodeterminació en aquesta legislatura, així com exercir la sobirania del Parlament en la defensa de drets | @cupnacional @carlesral

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/sJLK4ASbRo“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 17, 2021