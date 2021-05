La Nit dels Museus torna a Barcelona amb una nova edició aquest 15 de maig. Entre les 18 i les 21 h, es podran visitar de franc exposicions com les retrospectives de Félix González-Torres "Política de relació", al MACBA, i de Nanni Balestrini "La violència il·lustrada", a La Virreina. Això sí, molts dels racons culturals participants requereixen de reserva prèvia obligatòria tant per a visitar-los com per a gaudir de les seves activitats.

La Nit dels Museus torna a Barcelona amb una nova edició





Quant a la redescoberta del passat, trobem l'exposició "La guerra infinita" al MNAC i "Imatges trobades. La Barcelona marítima de postguerra" la podem trobar al Museu Marítim.

Des d'una altra perspectiva, es podrà visitar "El somni americà. Del pop a l'actualitat" al CaixaForum, i, anant molt més lluny, "Mart. El mirall vermell" al CCCB. També hi ha experiències immersives com ara "Symphony", al CaixaForum, o "Can Negre 360°", al Centre Jujol.

Quatre espais nous Enguany hi participen de la iniciativa uns 74 equipaments de 8 ciutats de l'àrea metropolitana: Barcelona, Badalona, Cornellà, Esplugues, l'Hospitalet, Sant Adrià, Sant Joan Despí i Santa Coloma. En aquesta edició, se sumen quatre espais nous. Són Can Fontanet, al barri de Sant Andreu; la Casa de l'Heura, de Badalona, i el Castell i el Museu Palau Mercader, de Cornellà. A més de les visites gratuïtes, qui s'apropi als museus tindrà a l'abast diverses activitats per a totes les edats: des de visites guiades fins a tallers, jocs de pistes, un joc d'escapada, una gimcana i concursos, i també concerts i espectacles de poesia, dansa i teatre.



També hi ha nombroses visites guiades, com les del Servei d'Arqueologia a l'aqüeducte, la muralla romana i el Mercat de Sant Antoni; el Born o el Castell de Montjuïc.