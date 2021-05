El Procicat ha anunciat les mesures previstes a partir del 24 de maig. Una d'elles és que la restauració podrà servir esmorçars des de les 6 hores. Fins ara ho podien fer només des de les 7.30 hores i fins a les 23 h.

A més, es reprendran els congressos i convencions sense necessitat d'una autorització expressa un a un per part del Procicat. També s'ampliaran de 6 a 10 els assistents a activitats d'educació no reglada .

Oci nocturn?

Sobre la taula del Procicat encara queda la reobertura de l'oci nocturn, per a la qual no hi ha data. De moment, ha donat el vistiplau a un pla que contempla la tornada de les activitats recreatives musicals vinculades a l'oci nocturn i mesures generals per a l'obertura de locals i establiments que funcionin com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, bars musicals, o karaokes, un sector rellevant en l'economia catalana i la vida social que ha quedat durament afectat per les restriccions.