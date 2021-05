Cafè d'idees - Jordi Cañas: "No creuo la mirada amb Puigdemont per no violentar-me"

L'eurodiputat del grup Renew Europe Ciudadanos, Jordi Cañas, ha carregat contra l'expresident Carles Puigdemont, amb qui comparteix dues comissions a l'Europarlament a Brussel·les, qui ha qualificat de covard i d'indigne: "Em violenta creuar-me la mirada amb 'aquest senyor' que és el responsable últim del que va passar, d'escapolir-se com un covard ficat en un maleter. És d'una indignitat personal de fust humà". Cañas ha dit que, en canvi, amb Toni Comin sí que hi parla alguna vegada i se saluden.

Per Jordi Cañas el més lògic seria un govern del PSC amb Esquerra Amb relació a la formació de govern a Catalunya l'eurodiputat de Ciudadanos ha dit que seria possible i lògic un nou govern tripartit però Esquerra ja va dir que no ho volia i ha afegit que seria "la seva mort" pactar amb un partit com el PSC identificat amb el "155". Per Jordi Cañas l'origen del mal va ser el primer tripartit: "El pacient zero de Wuhan, del que va passar a Catalunya del procés entès com la Covid, va ser el primer tripartit".



☕️ @jordi_canyas veuria "lògic" un acord de govern entre ERC i el PSC | @CiudadanosCs



▶️ Recupera l'entrevista de @GemmaNierga: https://t.co/oMD9pP2OTs@RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/1BXF8Vz3qr“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 14, 2021

Considera que la lluita pel lideratge independentista impedeix la formació de govern L'eurodiputat de Ciudadanos, ha dit que el problema que frena la formació de govern és la lluita per l'hegemonia del bloc independentista i que hagi estat Esquerra qui guanyés les eleccions: "Si Esquerra es consolida com a primera força, Junts perdrà pistonada i això està frenant un govern que seria el normal".



��️ "Están acostumbrados a mandar".



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/k89keX7BSn“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 14, 2021

"Als presos els desitjo el millor" Jordi Cañas ha dit que ell no és jutge, però considera que el delicte que van cometre els polítics que són a la presó va ser de rebel·lió i que per ell la condemna és benèvola: "Em sembla bé que estiguin nou anys a la presó, crec que en mereixerien més". Cañas ha dit que l'indult hauria d'estar condicionat a un canvi d'actitud i a un reconeixement del mal causat i que no s'hauria d'atorgar a gent que va dient que ho tornaria a fer. L'exdiputat de Ciutadans al Parlament ha dit que tenia bona relació amb Josep Rull o Jordi Turull "amb qui sortia de l'hemicicle per anar a fumar" tot i que no són amics, i no els ha anat a veure a la presó. Sobre Oriol Junqueras ha dit que el respecte.



��️ "El tribunal fue benévolo".



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/kwIldIDIDO

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/5TNKyB7JuX“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 14, 2021