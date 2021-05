Jordi Morales: "No sabíem si podria caminar i ara sóc esportista d'elit"

Avui ens ha visitat al Desmarcats, Jordi Morales, paralímpic en tennis taula. Una malaltia degenerativa congènita, l'espina bifida, li dificulta la mobilitat, pero no l'impedeix ser un dels millors esportistes del món. Té dues medalles paralímpiques, un bronze als Jocs d'Atenes del 2004 i una plata en dobles a Londres, el 2012. L'any 2018 va ser campió del món. Ara, amb 35 anys gaudirà de la seva sisena participació als Jocs. Un exemple que voler és poder. El Jordi vol la medalla també a Tòquio.

"Superació" és el seu segon nom

El Jordi va nèixer amb l'espina bífida, una malaltia que afecta la columna vertebral i que li provoca problemes de mobilitat i de coordinació: "Quan era petit, no teníem la certesa que pogués caminar", ha explicat. Finalment, va poder, i no només això, va aconseguir ser campió del món de tennis taula: "He aconseguit coses de les quals estic molt orgullós", ha dit.