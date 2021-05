Cafè d'idees - Hem d'acceptar les noves condicions de WhatsApp?

Aquest dissabte 15 de maig entra en vigor la nova política de Condicions i Privacitat de WhatsApp. Què haurem de fer davant d'aquestes noves condicions d'ús? Les hem d'acceptar? Afectaran la nostra privacitat? Com podem millorar la seguretat? Parlem de tot plegat amb l'expert en ciberseguretat Bruno Pérez Juncà.

Hem d'acceptar la política de Condicions i Privacitat? Pérez Junclà és clar: "Has de passar pel tub". És a dir, les hem d'acceptar. Descarta que estem fent servir una aplicació gratuïta i el sistema de negoci de l'empresa és l'intercanvi de dades. Explica que, si diem que no, el compte no es bloquejarà, però amb el temps anirem tenint més restriccions i només podrem rebre trucades i videotrucades, fins a finalment no poder-ne fer ús. “☕️ Dissabte canvien les condicions d'ús de WhatsApp. Què haurem de fer?



�� Ens ho explica l'expert en ciberseguretat @BrunoPerezJunca.



Com afectarà la nostra privacitat? L'expert manté que els canvis no tindran afectació sobre la nostra privacitat. Explica que les converses seguiran xifrades de punt a punt i, per tant, WhatsApp no les pot veure. Això no obstant, insisteix que "sempre" hem sabut que comparteixen dades amb altres empreses i, per tant, això seguirà així. “☕️ L'expert en ciberseguretat @BrunoPerezJunca assegura que els canvis de condicions d'ús de WhatsApp no afectaran la nostra privacitat.



El doble factor d'autentificació Si en una cosa insisteix Pérez Juncà per evitar les estafes digitals és en activar el doble factor d'autentificació. Per fer-ho, hem d'accedir als ajustaments, després a comptes i finalment a doble factor d'autentificació. Això serveix protegir el nostre compte de WhatsApp que és "molt vulnerable". Per exemple, també pot permetre evitar que ens segrestin el compte de Facebook. O que els estafadors puguin fer ús dels codis d'autentificació que arriben al nostre telèfon. “☕️ L'expert en ciberseguretat @BrunoPerezJunca recomana com activar el doble factor d'autentificació: ens explica com ho hem de fer.



@Laura_Mesa_ @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/8UPqScoDq8“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 13, 2021 “☕️ L'expert en ciberseguretat @BrunoPerezJunca recomana que no facilitem a ningú els codis que ens arriben al mòbil i insisteix en activar el doble factor d'autentificació a tot arreu.



