Guillem López Casasnovas: "Anar sense pressupost no és el pitjor dels mals"

L'economista i catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas, considera que la pandèmia ha deixat alguns sectors econòmics malmesos, especialment a l'hostaleria, però considera que no caldran grans inversions per recuperar-los. Casasnovas sí que ha dit que el risc ara és perdre teixit productiu el que podria suposar augmentar la importació de productes forans i es dificultaria la recuperació que ja està venint.

“☕ L'economista Guillem López Casasnovas és optimista: defensa que els sectors més afectats per la pandèmia es poden recuperar perquè "no són inversions molt fortes". �� https://t.co/Pbe5vRWkNP �� https://t.co/kwIldIDIDO @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/IAohItUuLk “

El catedràtic d'economia ha rebaixat les expectatives que generen els projectes pressupostaris dels governs, perquè ha dit, la previsió que fan, quan els presenten és que tot anirà millor i a vegades és un " insult a la intel·ligència " per això ha dit que no se'ls creu massa .

Adéu al model de turismes de masses

Amb relació als fons europeus Next Generation, López Casasnovas ha afegit que permeten la reestructuració de sectors com el del turisme o l'agroalimentari, que des d'Europa el reclama que siguin més respectuosos amb el Medi: "No tornarem a aquell model de turisme de masses, Europa ens diu que ha de ser molt més respectuosa amb el medi ambient, també passa amb altres sectors com el de la indústria agroalimentària".

L'economista ha dit que al segon semestre es podran rebre els primers ajuts, que seran a fons perdut i que del 2023 al 2026 arribaran el gruix dels fons Next Generation que estaran condicionats a les reformes per part de l'Estat. López Casasnovas també s'ha referit a les reformes fiscals que reclamen des de la UE, perquè, ha dit amb la pressió fiscal que hi ha a l'Estat espanyol no es podrien fer: "Europa planteja canvis en les pensions o la sanitat".