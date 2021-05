Joan Tardà: "Tot depèn de si Junts decideix suïcidar-se o s'avé a negociar"

L'exportaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, carrega contra Junts per Catalunya pel seu paper en les negociacions per formar Govern a Catalunya. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que Junts hipotecarà el seu futur si provoquen noves eleccions, que podrien fer perdre la correlació de forces independentistes. "Tot depèn de si Junts decideix suïcidar-se o s'avé a negociar la investidura", considera. En aquest sentit, deixa la porta oberta a una futura entrada de JxCat al govern.

Tardà considera que Junts han fet "deixadesa d'un patriotisme que en presumeixen molt" i que "s'han abonat a jugar a la ruleta russa" . El republicà assegura que "faria mesos o setmanes que hi hauria govern" si hagués sigut Junts que hagués tret un vot més que ERC. Considera que no saben "metabolitzar la rebequeria en clau patriòtica" .

Un nou tripartit?

Preguntat per una possible aliança amb el PSC, Tadà considera que els socialistes "no bellugaran peces", però adverteix que Junts per Catalunya vol tornar amb l'espantall del tripartit, una cosa que assegura que "no té base real". Tot i això, també ha advertit que "els vetos ho són fins que deixen de ser-ho".