Josep M. Espinet: "El sistema és molt garantista davant les ocupacions"

L'advocat expert en dret immobiliari Josep Maria Espinet defensa que ens trobem en un sistema molt "garantista" davant les ocupacions, el que porta a que els Mossos i els cossos d'ordr públic "es frenin davant de situacions en què es puguin trobar en conflictes". En una entrevista amb Gemma Nierga al Cafè d'idees, en tertúlia amb Ricard Fernández Deu i Manu Simarro, considera que la llei té un instrument que podria ser eficaç, "sempre que tingués a darrere una administració de justícia que la fes aplicar correctament i sense complexos". En aquest sentit, ha criticat la lentitud del sistema, un "problema" per als advocats.

Via penal o via civil?

Espinet explica quina empara legal té el propietari d'un pis ocupat. Defineix dues vies "clàssiques", que són la via penal i la via civil. La via penal "adequada" seria anar a denunciar-ho amb uns supòsits flagrants. Però reconeix que hi ha altres situacions que estan "al llindar" i al "límit", en les quals es pot acabar considerant que s'ha de deixar la via penal pel final i s'ha de fer per la via civil, una via més "travada i lenta".