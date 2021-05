Víctimes de les estafes piramidals

Per què continuem caient en les estafes piramidals? Què tenen aquestes inversions que ens fan caure-hi com a mosques? El passat 14 d'abril va morir a la presó Bernie Madoff, l’estafador piramidal més gran de la història. Per aquest motiu ens preguntem què és i com funciona realment una estafa piramidal, i què passa amb les persones afectades quan volen recuperar els seus diners.

Per a respondre a aquests interrogants, a En Línia hem parlat amb Albert Martín, cap d'Economia del Diari ARA, i amb Josep Canet i Nil Pla, dues víctimes.

Les estafes piramidals són esquemes de negocis on els participants han de recomanar i captar a més clients amb l'objectiu que els nous participants generin beneficis per als participants originals. "Són esquemes on no hi ha una activitat o inversió real, sinó que és necessari que cada cop vagi entrant més gent per poder retribuir als que ja hi són", explica Albert Martín.

A diferència d'enganys com el de les preferents on es van vendre a gent no alfabetitzada i fins i tot persones que no estaven en ple ús de les seves facultats mentals, les estafes piramidals tenen un altre perfil de víctima. Segons Albert Martín, "en aquest cas parlem de gent perfectament preparada. Sí, malauradament tots hi podríem caure en un moment o altre de la nostra vida".

Una falsa inversió en criptomonedes En Josep Canet va ser víctima d'una estafa piramidal a través de dues plataformes digitals que suposadament invertien els seus diners en criptomonedes. El seu compte en aquesta plataforma va créixer molt ràpidament, però quan va voler retirar diners van començar els problemes. "Quan demanes retirar una part petita o gran et comencen a enviar documents segons els quals has de pagar un impost", comenta en Josep. La plataforma li demanava fer urgentment el pagament del suposat impost com a condició per a recuperar els seus diners, sota l'amenaça que en cas de no pagar li tancarien el compte i perdria tots els diners. Ha perdut una quantitat molt gran de diners. "Si hagués tingut una mica més de coneixement i una mica més de temps, hauria optat per invertir pel meu compte". Aquesta situació no només li ha comportat problemes econòmics, sinó també personals i familiars.

Una acadèmia d'inversió fraudulenta El cas del Nil Pla és diferent. Ell estudiava un cicle formatiu i un company de classe li va parlar del món de les criptomonedes i li va presentar un negoci prometedor: IM Academy. "Era una mena d'acadèmia en línia on teòricament t'ensenyaven a fer diferents tipus d'inversions s'hi podia guanyar molts diners", explica en Nil. Es va trobar en un context molt hostil que el pressionava per aconseguir més persones que formessin part de l'acadèmia. "Es mouen una mica com una secta. Et demanen que no quedis amb gent que no sigui de l'acadèmia. Mirant els textos legals veus que no està regulada a Espanya i si consultes la CNMV t'adones que IM Academy és considerat un xiringuito financer", comenta en Nil.